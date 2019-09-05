Новым главным режиссером Александринского театра назначен Никита Кобелев

Московский руководитель сменит на посту своего коллегу Николая Рощина.

Со следующего театрального сезона должность главного режиссёра Александринского театра займёт Никита Кобелев. Об этом заявил художественный руководитель труппы России Валерий Фокин в ходе заседания худсовета.

Фокин отметил, что к столичному режиссёру очень хорошо относятся в театре. Кобелев уже успел поставить на Новой сцене Александринки спектакль "Тварь", который собирает аншлаги. Следующей его работой станет спектакль по роману Льва Толстого "Воскресение". Также худрук выразил надежду на то, что Кобелев продолжит проявлять себя и в качестве педагога на кафедре сценических постановок.

Последние 7 лет пост главного режиссёра Александринского театра занимал Николай Рощин. Он продолжит работу в качестве штатного режиссёра и сценографа.

Ранее мы сообщили о том, что Александринский театр запустил акцию, приуроченную к дню рождения Александра Пушкина.

Фото: Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова