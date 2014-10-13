Богомолов не собирается возвращать слова про Украину в спектакль

Режиссер объяснил, что не хочет обвинений в конъюнктуре.

Слова про Украину не будут возвращены в финальную сцену спектакля "На всякого мудреца" для того, чтобы избежать обвинений в политической конъюнктуре. Соответствующее заявление российский композитор и режиссер, художественный руководитель московского Театра на Бронной Константин Богомолов сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" выступая на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Слова предсказывали всё, что произойдет. И я очень горжусь этим моментом, что всё было предсказано и воспринималось залом на ура. Но в ту секунду, когда произошли определенные события и спектакль продолжает играться, прекрасно, успешно, эти слова могли быть восприняты как конъюнктура, будто я их специально дописал... Константин Богомолов, режиссер

Эксперт заметил, что фразу было решено убрать из финала постановки для того, чтобы создателей спектакля не упрекнули в том, что они "решили как-то пристроиться к повестке". Режиссер не хотел объяснять всем о том, что это решение принималось изначально и до всех событий с Украиной. Напомним,что в первой версии финальной сцены спектакля звучала фраза о том, что нет никакой Украины, всё - Россия. После начала специальной военной операции это высказывание было убрано из сценария.

Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости