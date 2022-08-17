Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры

Режиссер объяснил, что важно поддержать тех, кто понял, что совершил ошибку.

Уехавшим с территории России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны. Такое мнение в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей", организованном на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году, сделал российский режиссер Константин Богомолов.

Некая непримиримость — это свойство слабости. Мы должны быть сильными и нельзя в такой подростковой обиде говорить "да и не нужны". Если люди хотят, готовы, если люди поняли, что ошиблись, то надо дать им возможность.... Константин Богомолов, режиссер

По мнению художественного руководителя Театра на Бронной в Москве, стране всегда будут нужны талантливые и энергичные люди. Однако он не может отвечать за тех, кто уехал или захотел вернуться. Константин Богомолов счел, что речь идет о личном выборе каждого гражданина.

Богомолов заявил, что образование в творческих вузах отстает от вызовов новой реальности.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости