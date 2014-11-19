Богомолов заявил, что образование в творческих вузах отстает от вызовов новой реальности

Эксперт оценил задачи государства в творческой сфере.

Отечественные творческие вузы сегодня сталкиваются с большим количеством проблем, так как образование в них отстает от тех вызовов, которые возникают в новой исторической реальности. Соответствующее заявление в рамках выступления на сессии Мультикультурализм vs традиционные ценности: этический аспект в мировой индустрии развлечений и СМИ", организованной в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году, сделал художественный руководитель московского Театра на Бронной Константин Богомолов. Эксперт пояснил коллегам, что государству важно уделять этому вопросу больше внимания.

По поводу сценаристов, операторов - мы не обращаем внимание в этом отношении на школы. У нас, честно говоря, катастрофа в образовании, и она нарастает. Сценарное образование, киношное, у нас долгое время было в провале. Константин Богомолов, худрук театра

Женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре, арестовали.

Фото и видео: ПМЭФ-2023