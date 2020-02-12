Женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре, арестовали

Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.

В воскресенье, 11 июня, стало известно, что женщина, которая распылила перцовый баллончик в Мариинском театре, задержана на 7 суток. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов в своем телеграм-канале.

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности жительницу Москвы Елену Богданчикову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. <…> Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток. Объединенная пресс-служба судов

Напомним, что инцидент произошел 10 июня во время спектакля "Лебединое озеро". Женщина и ее дочь стали смотреть выступление через экран мобильного телефона, поскольку не видели происходящее на сцене с 17-го ряда. Им сделали замечание и работники театра, и другие зрители, после чего обвиняемая распылила вещество.

В театре объявили технический перерыв. Трое людей, которые сидели близко к женщине с перцовым баллончиком, обратились к медикам. Госпитализация никому не потребовалась.

Фото: ВКонтакте / Мариинский театр