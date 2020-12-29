Оружие ликвидировало цели в Индийском океане.

СМИ: Иран провел пуски баллистических ракет. Об этом рассказали местные журналисты из агентства Tasnim. По информации от военных, оружию удалось ликвидировать заданные цели, которые находились на расстоянии 1,8 тысячи километров. тесты проводились утром 16 января при участии Корпуса стражей исламской революции.

Известно, что мероприятия проводились с использованием баллистических ракет дальнего радиуса действия различных классов. Условные мишени находились в северной части Индийского океана.

Напомним, что с 15 января КСИР начал проведение маневров "Великий пророк" с задействованием беспилотников, ракет малой дальности типа "Зульфикар", "Зальзаль" и "Дизфуль". Операции проводятся в центральной части государства.

Fox: разведка США считает, что Иран может готовить удар по американским силам.

Видео: YT / News 360 Tv