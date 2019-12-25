Fox: разведка США считает, что Иран может готовить удар по американским силам

Опасения военных особенно вызывает территория Ирака.

Fox News заявил о том, что разведка США считает, что Иран может готовить удар по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом американские журналисты сообщили со ссылкой на собственный источник в Пентагоне. В СМИ напомнили, что около года назад военные ликвидировали командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. После этого Тегеран заявил, что отомстит противнику.

Военный эксперт отметил, что у него имеются свидетельства того, что в Ираке подготавливаются нападения "для осуществления которых требуется помощь Ирана". На данный момент оборонное ведомство не располагает информацией о том, идет ли речь о планировании операций на случай "непредвиденных обстоятельств" или о непосредственной подготовке ударов.

В материале телеканала отмечается, что наибольшие опасения из-за возможного удара Ирана по американским позициям вызывают объекты, расположенные в Ираке, но угроза может быть и в других регионах.

Разведка США отложила публикацию доклада о вмешательстве в выборы.

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