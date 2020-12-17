Разведка США отложила публикацию доклада о вмешательстве в выборы

Она была запланирована на 18 декабря.

Разведывательное сообщество США отложило публикацию доклада о вмешательстве некоторых стран в выборы. Об этом сообщила глава отдела стратегических коммуникаций Национальной разведки США Аманда Шох в своем Twitter-аккаунте.

Шох отметила, что спецслужбы еще не до конца завершили работы по подготовке доклада. Его публикация была запланирована на 18 декабря. Однако, по информации телеканала Fox News, причиной переноса доклада могли стать разногласия среди сотрудников американской разведки. Некоторые из них не хотят упоминать о попытках Китая оказать влияние на ход выборов.

Ранее сенаторы США поругались из-за "российской дезинформации".

Видео: Fox News