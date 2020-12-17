Конфликт произошел на слушаниях в комитете.

Сенаторы США поругались из-за "российской дезинформации". Конфликт произошел между республиканцем Роном Джонсоном и демократом Гэри Питерсом на слушаниях в комитете.

Джонсон обвинил демократов в распространении среди прессы засекреченного доклада, после чего они якобы обвинили его и другого сенатора Чака Грассли в "распространении дезинформации от России". По слухам, она была получена от украинского депутата Верховной Рады Андрея Деркача.

В ответ Питерс заявил, что не имеет никакого отношения к докладу. Однако Джонсон на повышенных тонах вновь обвинил сенатора-демократа во лжи.

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Видео: YT / CNBC Television