Глава Нацразведки: Китай является более сильным соперником США, чем Россия

Джон Рэтклифф объяснил, что Пекин для Вашингтона представляет большую угрозу, чем Москва.

Глава Национальной разведки считает, что Китай является более сильным соперником США, чем Россия. Об этом в эфире американского телеканала Fox News сообщил Джон Рэтклифф.

Россия не может конкурировать так же, как Китай, с крупнейшей экономикой мира - США. Китай обладает второй по величине экономикой мира, а Россия не входит в первую десятку. У Италии, Бразилии и штата Техас экономики крупнее, чем у России Джон Рэтклифф, глава Нацразведки США

Напомним, что чиновник курирует деятельность всех 16 американских разведывательных ведомств. Он заметил, что именно пекин представляет наибольшую угрозу для Вашингтона в сфере господства в экономическом плане, военной области и технологиях. По мнению Рэтклиффа, Пекин демонстрирует специфический план по достижению своей цели. Речь идет о том, что власти КНР поняли, что информация является залогом доминирующего положения в мировой политике.

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Видео: YouTube / Fox News