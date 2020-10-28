СМИ: Генпрокуратура Анкары возбудила дело против Charlie Hebdo

Ранее французское издание опубликовало карикатуру на турецкого лидера.

СМИ: Генпрокуратура Анкары возбудила дело против французского издания Charlie Hebdo. Об этом сообщили представители местного телеканала NTV. В среду надзорное ведомство заявило о разбирательстве в отношении иностранного СМИ за публикацию карикатур президента Реджеп Тайипа Эрдогана. Известно, что уголовное дело возбуждено против сотрудников журнала.

В Reuters уточнили, что Турция намерена принять юридические и дипломатические меры из-за данной ситуации с Charlie Hebdo. Ранее об этой позиции заявило управление по связям администрации президента Турции.

В Париже нескольких человек ранили у бывшего здания Charlie Hebdo.

Видео: YouTube / Καθαρή Δύναμη