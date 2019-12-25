СМИ: Байден отказался встречаться с Зеленским

Сообщается, что встреча была отменена из-за смены главой Украины руководства «Нафтогаза».

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена отказалась от организации встречи американского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Axios.

Вашингтон планировал провести встречу Зеленского и Байдена перед переговорами с Путиным в Женеве. По данным источника издания, администрация американского президента отказалась от своих планов после того, как украинский президент сменил руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз". Вашингтон посчитал, что Киев отказался от борьбы с коррупцией.

Ранее мы сообщали, что Зеленский готов встретиться с Байденом до саммита с Путиным. Глава Украины рассказал Axios, что хотел бы дать консультацию американскому президенту при личной встрече.

Ранее мы сообщали, что в Кремле призвали не завышать ожидания от встречи Байдена и Путина

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