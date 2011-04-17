Зеленский готов встретиться с Байденом до саммита с Путиным

Однако понимает, что такая встреча может не состояться из-за плотного графика его американского коллеги.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с американским лидером Джо Байденом до саммита в Женеве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Axios.

По его словам, он хотел бы дать консультации Байдену не по телефону, а вживую, однако Зеленский понимает, что такая встреча может не состояться из-за плотного графика его американского коллеги.

Как гарант Конституции Украины я сам готов защищать Украину в любой момент и в любом месте планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все детали до встречи [Байдена и Путина]. Владимир Зеленский, президент Украины

Он отметил, что Белый дом пока не связывался с ним по поводу консультаций. Зеленский считает, если Соединенные Штаты решат не совещаться с Украиной по данной теме, то "это будет большой ошибкой".

Напомним, накануне экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главе Байдену перед саммитом с его российским коллегой Владимиром Путиным следует провести телефонный разговор с Зеленским. По его словам, при переговорах глав России и США тема Украины будет обязательно поднята. Кравчук считает, что здесь главная роль Зеленского заключается в том, чтобы обеспечить американского лидера необходимой информацией.

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