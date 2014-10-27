Кравчук: на Украине не было эффективного президента

Он считает, что Зеленский стремится стать эффективным, так как он "ломает систему".

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в стране за всю историю существования не было эффективного президента. Об этом он сообщил в эфире "5 канала".

Однако он уверен, что действующий глава Украины Владимир Зеленский стремится стать таковым.

Я верю в то, что Зеленский станет эффективным президентом, потому что он начал с того, что ломает систему. Леонид Кравчук, экс-президент Украины

По его словам, даже он, находясь на посту главы Украины, не пытался "ломать систему", как это в настоящее время делает это Зеленский. Он также считает, что истории следует дать право сделать вывод, кто был самым эффективным президентом страны.

Кравчук уверен, что Зеленского вновь бы выбрали главой Украины, если выборы главы государства состоялись бы в ближайшем будущем.

Ранее в Киеве обвинили Берлин и Париж в "оккупации" Крыма.

Видео: Youtube/5 канал