Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал две альтернативы Минску для переговоров по Донбассу. Информацией делится местный портал "Гордон". Журналисты сослались на заявление руководителя киевской делегации по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Это должно быть общее решение, а не решение одной Украины.
Леонид Кравчук, экс-глава Украины
Политик уточнил, что если у Москвы будут предложения по поводу выбора нового места для переговоров, то Киев обсудит эти инициативы.
В Австрии назвали условия, при которых ЕС избежит участи "колонии".
Фото: Україна 24
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