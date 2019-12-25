На Украине предложили сделать площадкой по урегулированию конфликта Финляндию или Швейцарию.

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал две альтернативы Минску для переговоров по Донбассу. Информацией делится местный портал "Гордон". Журналисты сослались на заявление руководителя киевской делегации по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Это должно быть общее решение, а не решение одной Украины. Леонид Кравчук, экс-глава Украины

Политик уточнил, что если у Москвы будут предложения по поводу выбора нового места для переговоров, то Киев обсудит эти инициативы.

В Австрии назвали условия, при которых ЕС избежит участи "колонии".

Фото: Україна 24