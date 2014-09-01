Александер Ван дер Беллен оценил вероятность вхождения ЕС в состав основных игроков на мировой арене в перспективе.

В Австрии назвали условия, при которых ЕС избежит участи "колонии". Информацией поделился президент Александер Ван дер Беллен, выступая на панельной дискуссии вместе с коллегой из Эстонии. Мероприятие проводится в Вене. Спикер призвал Евросоюз формировать единую внешнюю политику, а также улучшить координацию действий по безопасности и обороне. Политик считает, что эти условия позволят союзу претендовать в будущем на роль важного игрока.

Евросоюз мог бы быть важным игроком, но очень трудно иметь общую точку зрения на нашу внешнюю политику. Путин в ходе нашей беседы два года назад в Сочи обратил мое внимание на тот факт, что все 27 стран ЕС тратят на военные расходы в 3 или 4 раза больше, чем Россия. А я спросил "и кто кого боится?" Александер Ван дер Беллен, президент Австрии

Политик полагает, что к 2030-2040 годам, основываясь на стратегическом прогнозе, в мире останется по меньшей мере четыре ключевых игрока на политической арене. На данный момент речь идет о США, Китае, России и Евросоюзе. Ван дер Беллен призвал коллег гордиться тем, что являются европейцами, но без высокомерия. Спикер также полагает, что в долгосрочной перспективе важность эксперта энергетических ресурсов смениться ради усиления борьбы с проблемами климата.

Президент Австрии назвал инцидент с самолетом в Минске государственным угоном и пиратством.

Видео: YouTube/Europäische Kommission - Vertretung in Österreich