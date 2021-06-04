В Киеве обвинили Берлин и Париж в "оккупации" Крыма

В 2008 году эти страны отказали Украине в плане действий по членству в НАТО.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал Германию и Францию ответственными за "оккупацию" Крыма. Об этом он сказал во время брифинга 4 июня.

Политик заявил, что именно эти две страны отказали Украине и Грузии в плане действий по членству в НАТО, а потом в 2008 года "на Грузию напали", после чего она лишилась части своей территории. Сейчас же, по его словам, есть ситуация с "оккупированным" Крымом.

Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны Алексей Данилов

Позже он добавил, что в такой ситуации недостаточно быть просто "обеспокоенными", когда одна страна нарушает границы другой.

Видео: YouTube / 24 Канал