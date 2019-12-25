СМИ: Байден намерен исключить санкции против "Северного потока - 2" из бюджета

Такая инициатива "вызвала гнев у республиканцев в конгрессе".

Администрация американского президента Джо Байдена пытается через демократов в конгрессе исключить санкции против газопровода "Северный поток – 2" из оборонного бюджета Соединенных Штатов. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

По информации издания, государственный секретарь США Энтони Блинкен и его помощники звонили нескольким членам конгресса и призывали их отменить поправки к оборонному бюджету на 2022 год, связанные с ограничения против компаний и ряда структур, которые принимают участие в реализации СП-2.

Уточняется, что таким образом администрация главы государства пытается не допустить введения финансовых ограничений для фирм из ФРГ. Данная инициатива, как уточняет FP, "вызвала гнев у республиканцев в конгрессе".

Напомним, 23 ноября Блинкен сообщил о введении новых санкций из-за строительства СП-2. Они коснулись кипрской компании и ее судов. В Вашингтоне уверены, что эта фирма связана с РФ. Позже руководитель пресс-службы государственного департамента США Нед Прайс заявил, что страна продолжат вводить ограничения, и они затронут все компании, занятых в строительстве "Северного потока – 2".

Ранее немецкая партия "Зеленых" осудила новые санкции Соединенных Штатов против российского газопровода.

Фото: © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov.