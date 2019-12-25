СК возбудил уголовное дело после смерти угонщика на улице Кораблестроителей

Расследование уголовного дела продолжается.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти угонщика на улице Кораблестроителей, по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в пресс-службе городского СК.

По предварительным данным, судмедэксперты обнаружили у 20-летнего молодого человека тупую травму живота с разрывом брыжейки толстой кишки.

Инцидент произошел в ночь на 9 августа у одного из домов по улице Кораблестроителей. В полицию обратился хозяин машины. Он рассказал, что на брелоке сработала сигнализация, он вышел, чтобы проверить, и увидел, как возле его "Митсубиши Паджеро 4" что-то делал неизвестный парень. Тогда заявитель подошел со спины и шлепнул угонщика ладонью по ягодицам, парень упал и больше не шевелился. Прибывшие медики и сотрудники полиции зафиксировали труп. Видимых телесных повреждений у умершего не обнаружили.

Им оказался 20-летний студент университета ИТМО – Тимур. Однако друг погибшего уверяет, что у Тимура не было проблем со здоровьем, чтобы умереть от испуга. Он считает, что одним шлепком дело не обошлось.

По предварительным данным, молодой человек пытался спасти котенка, который оказался под припаркованным автомобилем. У молодого человека возник план: для того, чтобы котенок испугался и сам выбежал, он решил слегка ударить переднюю часть машины. Однако план обернулся гибелью.

Ранее мы писали, что мужчина выстрелил в руку прохожего в центре Петербурга.

Фото: Следственный комитет России