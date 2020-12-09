Друг погибшего угонщика не верит, что он умер от испуга

У погибшего не было проблем со здоровьем, чтобы умереть от испуга.

Угонщиком, который умер в результате шлепка оказался 20-летний студент университета ИТМО – Тимур. Об этом "Фонтанке" рассказал его лучший друг Даниил, который не верит в смерть от "шлепка".

Как рассказал Даниил, Тимур никогда не пугался внезапных появлений. Погибший увлекался наукой и космосом. В свободное время Тимур мог уехать загород, чтобы посмотреть на звезды через свой телескоп. По мнению друга, именно этим он и планировал заняться прошлой ночью.

Друг рассказал, что погибший был не совсем социальным человеком, в голове которого было немало "тараканов". Даниил уверяет, что у Тимура не было проблем со здоровьем, чтобы умереть от испуга. Он считает, что одним шлепком дело не обошлось.

Напомним, минувшей ночью житель Петербурга обратился в полицию и сообщил, что возле его машины по улице Кораблестроителей угонщику, парню лет 20, стало плохо. Мужчина рассказал, что на брелоке сработала сигнализация, он вышел, чтобы проверить, и увидел, как возле его "Митсубиши Паджеро 4" что-то делал неизвестный парень. Тогда заявитель подошел со спины и шлепнул угонщика ладонью по ягодицам, парень упал и больше не шевелился. Прибывшие медики и сотрудники полиции зафиксировали труп.

Ранее мы писали, что мужчина выстрелил в руку прохожего в центре Петербурга.

Фото: pixabay