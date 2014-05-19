Появились новые подробности в истории угонщика, умершего от испуга

Молодой человек пытался спасти котенка, который оказался под припаркованным автомобилем.

История 20-летнего угонщика, умершего от испуга, набирает обороты. Выяснилось, что молодой человек пытался спасти котенка, который оказался под припаркованным автомобилем. Об это сообщает "Фонтанка".

В ночь на 9 августа петербуржец возвращался домой, как вдруг услышал писк из под машины, припаркованной у соседнего дома. У молодого человека возник план: для того, чтобы котенок испугался и сам выбежал, он решил слегка ударить переднюю часть машины. Однако на брелоке хозяина авто сработала сигнализация. Он выглянул в окно, но возле машины никого не увидел и лег обратно спать. Спустя некоторое время сигнализация вновь сработала. Хозяин автомобиля вновь посмотрел в окно и заметил у машины молодого человека.

Он решил, что кто-то пытается угнать его автомобиль, и вышел на улицу. Хозяин автомобиля подошел со спины и шлепнул молодого человека ладонью по ягодицам, парень упал и больше не шевелился. Прибывшие медики и сотрудники полиции зафиксировали труп.

Угонщиком, который умер в результате шлепка, оказался 20-летний студент университета ИТМО – Тимур. Однако его друг Даниил не верит, что он мог умереть от испуга. Как рассказал Даниил, Тимур никогда не пугался внезапных появлений. Более того, у Тимура не было проблем со здоровьем, чтобы умереть от испуга. Он считает, что одним шлепком дело не обошлось.

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Фото: pixabay