СК возбудил новые уголовные дела после убийства трех студенток в Оренбургской области

К статье об убийстве двух и более лиц добавились еще четыре.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям об изнасиловании, надругательстве и поджоге после убийства студенток в городе Гае Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по региону.

После ЧП было возбуждено дело по статье "Убийство двух и более лиц". Сейчас к нему добавились новые пункты: "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", а также "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба" и "Неправомерное завладение автомобилем".

Сотрудники СК намерены ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Слушания состоятся в закрытом режиме в Гайском городском суде Оренбургской области 5 октября.

Напомним, тела двух студенток были обнаружены утром 30 сентября после пожара в квартире дома по Молодежной улице в городе Гай. Третью жертву нашли на улице. По данным специалистов, на жертвах имеются колото-резаные раны, что говорит о насильственной смерти. Сотрудники СК установили возраст убитых девушек. Им было 17, 18 и 19 лет. Погибшие вместе снимали жилую площадь, где произошло преступление, а также вместе учились в одном медицинском колледже. Подозреваемый по делу был задержан 3 октября.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области признал вину.

Фото: СК России