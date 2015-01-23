СК возбудил новые уголовные дела после убийства трех студенток в Оренбургской области

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям об изнасиловании, надругательстве и поджоге после убийства студенток в городе Гае Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по региону.
После ЧП было возбуждено дело по статье "Убийство двух и более лиц". Сейчас к нему добавились новые пункты: "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", а также "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба" и "Неправомерное завладение автомобилем".
Сотрудники СК намерены ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Слушания состоятся в закрытом режиме в Гайском городском суде Оренбургской области 5 октября.
Напомним, тела двух студенток были обнаружены утром 30 сентября после пожара в квартире дома по Молодежной улице в городе Гай. Третью жертву нашли на улице. По данным специалистов, на жертвах имеются колото-резаные раны, что говорит о насильственной смерти. Сотрудники СК установили возраст убитых девушек. Им было 17, 18 и 19 лет. Погибшие вместе снимали жилую площадь, где произошло преступление, а также вместе учились в одном медицинском колледже. Подозреваемый по делу был задержан 3 октября.
Ранее мы сообщали, что подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области признал вину.
Фото: СК России
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