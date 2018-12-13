СК начал проверку после падения пенсионерки с трапа в Пулково

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сотрудники Следственного комитета России по региону начали проверку по факту падения с трапа самолета пожилой женщины в аэропорту Пулково. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, что днем 24 мая 73-летняя женщина получила травму, упав с трапа самолета. Пострадавшую забрали с места происшествия на скорой помощи. Врачи диагностировали у пациентки сотрясение мозга. Сейчас пенсионерка находится в состоянии средней степени тяжести. В управлящей компании "Воздушные ворота Северной столицы" сообщали, что оборудование аэропорта исправно.

Отметим, что в после трагедии в Барнауле, в петербургском аэропорту выступили с заявлением, что трапы в Пулково полностью безопасны.

Фото: Piter.TV