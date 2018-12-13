Пожилая женщина упала с трапа самолета в Пулково

Пенсионерку увезли в больницу с сотрясением мозга в состоянии средней степени тяжести.

Днем 24 мая в аэропорту Пулково произошел несчастный случай. Пожилая женщина получила травму, упав с трапа самолета. Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на пресс-службу Воздушных ворот города.

Отмечается, что самолет приземлился в Пулково ночью 24 мая. Выпущенный к нему трап был исправен. 74-летняя пенсионерка оступилась и упала с нижних ступеней.

Пострадавшую забрали с места происшествия на скорой. Позже выяснилось, что тяжелых травм она не получила. Врачи диагностировали у пациентки сотрясение мозга. Сейчас пенсионерка находится в состоянии средней степени тяжести.

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