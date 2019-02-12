Опубликовано видео падения людей с трапа самолета в Барнауле

При посадке верхняя часть трапа сложилась, люди рухнули вниз. Троих пострадавших госпитализировали.

В аэропорту Барнаула при посадке на самолет "Уральских авиалиний" произошло ЧП: 5 человек упали с трапа.

Ранее сообщалось, что 6 человек упали с трапа самолета во время посадки. По уточненным данным, упало 5 человек. Двое из них не получили серьезных травм и им не потребовалась госпитализация. Трех пострадавших направили в больницу, где им оказывается квалифицированная помощь.

Сообщается, что данный трап прошел проверку в октябре 2018 года, нареканий никаких не вызвало. Трап был исправен. Сейчас предстоит выяснить, по какой причине верхняя часть сложилась во время посадки. Аэропорт приносит извинения всем пострадавшим и гарантирует пострадавшим весь комплекс медицинских услуг. По факту ЧП назначена специальная комиссия.

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