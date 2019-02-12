Очевидец снял на видео падение военного вертолета в Стамбуле

На опубликованных кадрах видно, что в небе от вертолета идет черный дым.

В понедельник вечером в Стамбуле рухнул военный вертолет.

Сообщается, что у вертолета в воздухе произошли неполадки, и пилот совершал вынужденную посадку. Он постарался увести падающий летательный аппарат подальше от жилых кварталов и упал в промзону Стамбула. На земле жертв и пострадавших нет. Пилот выжил и был госпитализирован в госпиталь.

Очевидец снял на видео момент падения вертолета. На данных кадрах видно, что их хвостовой части валит густой черный дым.

Идет проверка, которая должна выяснить все детали ЧП.

Ранее Piter.TV публиковал видео падения пассажиров "Уральских авиалиний" с трапа самолета в Барнауле.

Видео: YouTube/Demirören Haber Ajansı