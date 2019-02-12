Трапы в Пулково полностью безопасны, барнаульской трагедии бояться не стоит

Во время ТС трап осматривает квалифицированный специалист, который подтверждает исправность специальной отметкой.

Пассажиры Пулково могут не переживать за свою безопасность во время подъеме на борт при помощи трапа, об этом представители аэропорта рассказали "Петербургскому Дневнику".

Вопрос о безопасном подъеме на борт самолета созрел после произошедшей 12 февраля трагедии в Барнауле, где во время посадки шестеро человек пострадали в результате сложившегося под ними трапа. Подобный же случай произошел и в Пулково в 2017 года. Тогда женщина с полуторагодовалой внучкой упали с трапа, в результате полученных травм ребенок скончался.

В администрации аэропорта заверили, что трагедий больше не произойдет, так как все трапы в аэропорту Пулково регулярно проходят необходимое техобслуживание в соответствии с требованиями российского законодательства и нормативной документации заводов-изготовителей. Во время ТС трап осматривает квалифицированный специалист, который подтверждает исправность специальной отметкой.

По правилам оборудование должно регулярно проходить регламентные работы на заводе. В аэропорту отметили, что трагедия двухлетней давности произошла из-за того, что ремонт трапа производили в самой воздушной гавани, а не на заводе. Сейчас для этих целей Пулково привлекает официальных дилеров и представителей заводов-изготовителей.

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Фото: Piter.tv