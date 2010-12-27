В Петербурге зафиксировали почти тысячу нарушений по содержанию дорог

С целью их устранения было выдано 516 предписаний.

Во вторник, 12 февраля, на пресс-конференции, посвящённой аварийности на дорогах Петербурга и области, замначальника третьего отдела УГИБДД Сергей Фёдоров рассказал, что за январь 2019 года было зафиксировано 999 недостатков в содержании улиц и дорог города. С целью их устранения было выдано 516 предписаний, составлено 78 административных материалов.



За первые 11 дней февраля было зафиксировано 514 недостатков, выдано 310 предписаний. По 18 случаям было возбуждено дело по статье "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".

Для наилучшего воздействия на должностных и физических лиц им выписываются штрафы в размере от 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 тысяч рублей для юридических лиц.

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