ГИБДД: падение наледи на автомобили, не считается ДТП

Пострадавший становится свидетелем по делу об административного нарушения.

Во вторник, 12 февраля, на пресс-конференции, посвящённой аварийности на дорогах Петербурга и Ленинградской области, подполковник полиции Татьяна Суслова отметила, что падение наледи с крыш жилых домов на автомобили, не считается дорожно-транспортных происшествием.



Спикер пояснила, что только 40% всех аварий в зимнее время происходит из-за неудовлетворительных условий на дороге. Большая часть аварий, а именно 80%, возникают по вине автомобилистов, которые выбирают неподходящую скорость при плохом состоянии трасс.



Если же автомобиль пострадал из-за снега или льда, упавшего с крыши домов, то в первую очередь необходимо зафиксировать это на камеру телефона и обратиться в ГИБДД. Пострадавший в этой ситуации станет свидетелем по делу об административном нарушении.



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