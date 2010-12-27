В Петербурге задержали двух угонщиков русских автомобилей

Против злоумышленников возбудили уголовные дела.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали двух мужчин, подозреваемых в угонах отечественных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПБ и ЛО.

Как стало известно, первый подозреваемый был взят под стражу после январского обращения в полицию жителя Курортного района. Мужчина рассказал сотрудникам, что у него украли автомобиль ГАЗ-66-142Н, припаркованный на улице Инструментальщиков в Сестрорецке. В ходе розыска был пойман 54-летний мужчина, против которого возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Второй случай пропажи авто был зафиксирован на прошлой неделе в Пушкинском районе. Пострадавший рассказал, что лишился "ГАЗ-А23R22", оставленного у дома номер 13/1 по Петербургскому шоссе. После проведения оперативно-розыскных мероприятий, под стражу был взят 24-летний молодой человек, у которого был найден похищенный автомобиль

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Фото: Piter.TV