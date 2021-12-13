Полиция Петербурга задержала подозреваемого в краже автомобиля в Парголово

На данный момент правоохранители устанавливают возможных соучастников мужчины.

15 сентября петербургская полиция в деревне Лаврики Всеволожского района Ленобласти задержала 52-летнего мужчину, которого подозревают в краже автомобиля в Парголово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Владелец машины обратился с заявлением в правоохранительные органы 14 сентября. Он рассказал, что в ночь с 13 на 14 сентября у дома 12 по улице Николая Рубцова неизвестный похитил его авто "Киа". Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

У задержанного в ходе обыска обнаружили и изъяли похищенную машину, подложный государственный знак и средства для подавления GPS-сигнала.

На данный момент полиция устанавливает возможных соучастников мужчины.

Ранее на Piter.TV: петербургский суд дал 2 года строгого режима похитителю кроссовок товарища.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти