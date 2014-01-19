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В МВД назвали самые угоняемые марки автомобилей в Петербурге
Сегодня, 21:41
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В МВД назвали самые угоняемые марки автомобилей в Петербурге

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За два года выросла раскрываемость автокраж, количество угнанных автомобилей сократилось почти наполовину.

В пятницу, 10 сентября, в ГУ МВД по Петербургу и области рассказали, какие марки машин чаще всего подвергаются угону в Петербурге. Об этом сообщают "Невские Новости".

К наиболее похищаемым автомобилям относятся марки Kia, Hyundai, Mitsubishi. Именно их чаще всего злоумышленники пытаются угнать.

В ведомстве отметили, что сотрудники уголовного розыска демонстрируют положительные результаты в борьбе с хищениями автомобилей. Так, за два года выросла раскрываемость автокраж, количество угнанных автомобилей сократилось почти наполовину.

Ранее в Ленобласти со стройплощадки угнали погрузчик и экскаватор.

Фото: pexels

Теги: кража авто, мвд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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