В Ленобласти со стройплощадки угнали погрузчик и экскаватор

Сумма ущерба устанавливается.

В среду, 25 августа, в полицию обратился 45-летний начальник участка и рассказал об угоне дорогостоящей техники со стройплощадки в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Техника находилась на территории газоперерабатывающего комплекса в районе поселка Усть-Луга. Добычей злоумышленников стал фронтальный погрузчик и экскаватор Volvo 2014 года выпуска.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее мы писали, что злоумышленница очаровала женатого владельца "Шевроле" и угнала его машину.

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