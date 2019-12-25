Злоумышленница очаровала женатого владельца "Шевроле" и угнала его машину

Полиция уже нашла машину и вернула владельцу.

18-летняя девушка угнала чужой "Шеврале", воспользовавшись доверием владельца машины. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Заявление в полицию поступила от жены потерпевшего. По ее словам, ночью в поселке Новогорелово неизвестная женщина воспользовалась доверием ее 32-летнего мужа и похитила машину стоимостью полмиллиона рублей. Мужчина оставил незнакомке ключи и ушел в магазин. Когда вернулся, "Шевроле" уже не было. Полицией был введен план "Перехват". Вскоре иномарку обнаружили и передали заявителю. Подозреваемую поймали в тот же день.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон". В отношении 18-летней девушки уже возбуждено несколько уголовных дел по аналогичной статье. Так же она подозревается в краже мобильного телефона и денег.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV