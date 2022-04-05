Петербургский суд дал 2 года строгого режима похитителю кроссовок товарища

Мужчина похитил кроссовки и положил вместо них старую обувь. Суд назначил ему два года строгого режима.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья и с угрозой применения такого насилия). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в феврале этого года мужчина находился в гостях и распивал спиртное. В какой-то момент обвиняемый похитил у хозяина квартира 19,5 тысяч рублей, два телефона и кроссовки, а вместо них положил свои старые ботинки.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев строгого режима.

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