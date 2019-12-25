18-летний аферист из Тихвина выманил 300 тыс. рублей у пенсионерки

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

В четверг, 7 сентября, в полицию обратилась 85-летняя жительница города Тихвин, сообщив, что стала жертвой мошенника, который смог выманить у неё крупную сумму. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам пожилой женщины, на её телефон поступил звонок с неизвестного номера. На другой стороне провода оказался мужчина, сообщивший, что дочь пенсионерки попала в аварию, и ей требуется срочно перевести деньги для разрешения ситуации. Женщина поверила аферисту и перевела около 300 тыс. рублей на указанный им счёт.

Полиция задержала в Тихвине подозреваемого в совершении данного преступления: им оказался 18-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга защитила права другой обманутой пенсионерки.

Фото: Piter.TV



