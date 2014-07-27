Петербургские полицейские задержали угонщиков автомобиля в Ленобласти

Стоимость машины составляет 3 450 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о статье "Кража".

Утром в понедельник, 20 ноября, в полицию Красносельского района поступило сообщение от 33-летней местной жительницы о том, что в ночь с 19 на 20 ноября от дома №4/1 по улице Владимира Пчелинцева был украден принадлежащий ей автомобиль Hyundai Santa Fe. Стоимость машины составляет 3 450 000 рублей. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, подозреваемых в краже удалось задержать.

В ночь на 21 ноября похищенная иномарка была обнаружена в деревне Верхние Рудицы Ломоносовского района Ленобласти в ходе патрулирования патрульно-постовой службы. Номера авто были перебиты, а за рулём находился 19-летний неработающий гражданин одного из сопредельных государств. Двое его подельников были задержаны в 1:10 в районе кладбища деревни Верхние Рудицы. Ими оказались 21-летний житель Кингисеппа и 27-летний ранее судимый житель Кингисеппского района. Они подозреваются в непосредственном хищении машины и смене на ней номерных знаков.

Возбуждено уголовное дело о статье "Кража". В отношении 21-летнего жителя Кингисеппа решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина украл пистолет и открыл стрельбу на юге Петербурга.

Фото и видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти