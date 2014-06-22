Мужчина украл пистолет и открыл стрельбу на юге Петербурга

Подозреваемый задержан. Возбуждены уголовные дела по ст.161 ч.2 п.г УК РФ и по ст.213 ч.2 УК РФ.

В ночь на вторник, 21 ноября, в полицию поступило сообщение от мужчины 1992 года рождения о том, что у него украли травматический пистолет на проспекте Ветеранов. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшими на место оперативниками установлено, что заявитель познакомился с четырьмя мужчинами. После распития с компанией спиртных напитков, он получил удар в лицо, после чего обнаружил отсутствие сумки, в которой находились паспорт, СНИЛС, охотничий билет, ИНН, травматический пистолет чёрного цвета с тремя магазинами и 60 патронами, страховочный ремешок от пистолета, ключи от автомобиля "УАЗ", две банковские карты.

В 4:32 в экстренные службы обратился гражданин, работающий охранником, с сообщением о том, что у магазина на Пулковском шоссе мужчина кидается с ножом, стреляет. Установлено, что в помещении магазина неизвестный, в ходе внезапно возникшего конфликта, угрожал ножом продавцам и посетителям, после чего из неустановленного предмета, похожего на пистолет, выстрелил в воздух и с места происшествия скрылся.

Подозреваемого задержали в 13:00 на Пулковском шоссе. Им оказался 36-летнийранее судимый гражданин. У него изъяли украденный травматический пистолет. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст.161 ч.2 п.г УК РФ и по ст.213 ч.2 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что посетитель караоке-бара на Просвещения угрожал пистолетом отказавшей ему девушке.

Фото: Piter.TV