Петербуржца будут судить за незаконную террасу на крыше "почти" культурного здания

Ответчика требуют вернуть зданию первоначальный вид.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подал в суд на местного жителя, который незаконно превратил крышу здания в центре города в террасу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о доме номер 4 по Аптекарскому переулку, которое располагается вблизи марсового поля. КГИОП обратил внимание на жалобы жильцов, которые рассказали о террасе, которое возводится на крыше без согласования. В 2005 году крыше провели работы по установке мансарды с одним рядом окон типа "велюкс" и с сохранением дымоходов, что не нарушало конфигурацию кровли. Однако в декабре прошлого года владелец квартиры решил построить там террасу, которая искажает внешний облик здания.

Несмотря на то, что дом не имеет статуса "культурное наследие", оно располагается в границах единой охранной зоны в центре города, что не позволяет проводит любой наружный монтаж без согласования. За свои действия собственник квартиры получил протокол об административном правонарушении, а в скором времени его дело могут принять в обработку судебные органы. В исковом заявлении КГИОП требует обязать владельца жилья в течение полугода восстановить конфигурацию кровли и вернуть зданию соответствующий вид.

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Фото: КГИОП