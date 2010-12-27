Пенсионер из Петербурга расписал парадную цветами и пальмами

Мужчина разрисовал узорами стены, потолок и пол.

В доме №5 на Товарищеском проспекте можно обнаружить удивительную парадную, в которой цветами, пальмами и птицами разрисованы стены, потолок и даже пол. В сети появились фотографии удивительного помещения.

На снимках видно, что жителям и гостям дома с потолка ярко светит солнце, а на полу, словно ковровая дорожка или поляна, растелилась зелень. Если посмотреть на одну стену, то вы оказываетесь в лесу, другая перенесет вас в сад, а третья – к морю и пальмам.

Все эти узоры дело рук художника-любителя Юрия Михайловича Хабарова. Пенсионер живет в этом доме и каждый день ходит по этой парадной. По всей видимости, ему захотелось внести немного красок в серую питерскую жизнь.

Всего Юрий Михайлович расписал шесть этажей, включая вестибюль. При этом ни на одной стене рисунок не повторяется.

Ранее мы писали, что в Красногвардейском районе петербуржец украсил подъезд картинами и мишурой.

Фото: Илья Варламов, Тимур Ханов