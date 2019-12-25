Отцу девочки, погибшей при пожаре в Красносельском районе, предъявили обвинение

Ранее следователи возбудили уголовное дело по трём статьям.

Отцу девочки, погибшей при пожаре в Красносельском районе на проспекте Героев, предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу в воскресенье, 25 апреля.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по трём статьям: ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), а также ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

В совершении указанных преступлений предъявлено обвинение местному жителю, 1990 года рождения, работающему грузчиком в магазине, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, днём 24 апреля в одной из квартир на проспекте Героев отец оставил своих спящих дочерей. Во время его отсутствия в квартире произошло возгорание бытовой техники. В результате происшествия дети были госпитализированы, однако в этот же день двухлетняя девочка скончалась. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.tv