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На истфаке СПбГУ горело подсобное помещение
Сегодня, 13:30
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На истфаке СПбГУ горело подсобное помещение

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Пожар потушили менее чем за час.

Днем 21 апреля в здании исторического факультета СПбГУ произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №5 по Менделеевской линии поступило в 12:25. В подсобном помещении площадью 12 кв. метров горели 5 "квадратов". В 13:20 огонь удалось ликвидировать. 

В тушении пожара участвовали 7 единиц техники и 28 человек личного состава. 

По информации от источника Piter.TV, еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались 50 человек. Возгорание произошло в раздевалке персонала. 

Накануне серьезный пожар потушили в промзоне на Волхонском шоссе. Там загорелся строительный мусор. 

Фото: Википедия / Михаил Жарков 

Теги: истфак спбгу, подсобка, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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