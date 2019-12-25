На истфаке СПбГУ горело подсобное помещение

Пожар потушили менее чем за час.

Днем 21 апреля в здании исторического факультета СПбГУ произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №5 по Менделеевской линии поступило в 12:25. В подсобном помещении площадью 12 кв. метров горели 5 "квадратов". В 13:20 огонь удалось ликвидировать.

В тушении пожара участвовали 7 единиц техники и 28 человек личного состава.

По информации от источника Piter.TV, еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались 50 человек. Возгорание произошло в раздевалке персонала.

Накануне серьезный пожар потушили в промзоне на Волхонском шоссе. Там загорелся строительный мусор.

Фото: Википедия / Михаил Жарков