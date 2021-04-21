В промзоне на Волхонском шоссе ночью тушили крупный пожар

Строительный мусор разгорелся на площади 2 тысячи квадратных метров.

Около 23 часов 20 апреля на территории промзоны на Волхонском шоссе произошло крупное возгорание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, здесь загорелся строительный мусор. В сети появилось видео с моментом пожара, на котором можно увидеть масштабы бедствия.

Пламя разгорелось на площади 2 тысячи квадратных метров. В 2:30 пожар удалось локализовать, спустя час спасатели ликвидировали открытое горение.

С огнем боролись 26 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Петербурге ликвидировали возгорание в "Красном треугольнике".

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