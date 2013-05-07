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В Петербурге ликвидировали возгорание в "Красном треугольнике"
Сегодня, 21:27
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smirenny

В Петербурге ликвидировали возгорание в "Красном треугольнике"

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Пожар начался вечером во вторник.

Во вторник, 20 апреля, в Адмиралтейском районе, на набережной Обводного канала, 134, в здании завода "Красный треугольник" начался пожар, сообщила региональная пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило около 17:51, а в 18:15 пожар удалось ликвидировать. Мусор на площади 30 квадратных метров в капитально-ремонтируемом здании на 3-м этаже тушили 4 спецмашины и 15 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что в Петербурге ищут сиделку по подозрению в краже полумиллиона у пенсионерки.

Фото: Piter.TV

Теги: красный треугольник, ликвидация возгорания, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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