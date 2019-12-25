В Петербурге ищут сиделку по подозрению в краже полумиллиона у пенсионерки

В Петербурге ищут 29-летнюю гражданку Узбекистана, подозреваемую в краже 500 тысяч рублей у пожилой жительницы Красносельского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Мигрантка работала у 78-летней женщины сиделкой. Потом она пропала, а вместе с ней пропали и полмиллиона рублей. При этом наличные пропали еще в декабре 2019 года, но пенсионерка рассказала об этом только сейчас.
Подозреваемая имела разрешение на работу в России в 2019 году. Возможно, на данный момент она уже уехала к себе домой.
В начале апреля неизвестные похитили у 88-летней пенсионерки кошелек с 40 тыс. рублей из квартиры на проспекте Науки.
Фото: Piter.tv
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