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В Петербурге ищут сиделку по подозрению в краже полумиллиона у пенсионерки
Сегодня, 13:20
31
nastya960

В Петербурге ищут сиделку по подозрению в краже полумиллиона у пенсионерки

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При этом наличные пропали еще в декабре 2019 года, но пенсионерка рассказала об этом только сейчас.

В Петербурге ищут 29-летнюю гражданку Узбекистана, подозреваемую в краже 500 тысяч рублей у пожилой жительницы Красносельского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Мигрантка работала у 78-летней женщины сиделкой. Потом она пропала, а вместе с ней пропали и полмиллиона рублей. При этом наличные пропали еще в декабре 2019 года, но пенсионерка рассказала об этом только сейчас.

Подозреваемая имела разрешение на работу в России в 2019 году. Возможно, на данный момент она уже уехала к себе домой.

В начале апреля неизвестные похитили у 88-летней пенсионерки кошелек с 40 тыс. рублей из квартиры на проспекте Науки.

Фото: Piter.tv

Теги: деньги, кража, пенсионерка
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Веселов Илья
Сегодня 13:29

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