Врач о состоянии ученика гимназии № 67 Петербурга: "То, что он живет, – из разряда чудес"

Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Выпавший из окна гимназии № 67 Петербурга восьмиклассник жив, но его состояние остается крайне тяжелым. Об этом "Фонтанке" сообщил главный врач детской городской больницы № 2 Автандил Микава.

Состояние, по сути дела, терминальное. То, что он живет, — из разряда чудес. У мальчика поврежден мозг, это вносит самую большую проблему. Над ним 24 часа в сутки работают врачи. Автандил Микава

Специалист при этом отметил, что не помнит более сложной ситуации за свои 40 лет работы хирургом. Также не подтвердились и анонимные слухи о том, что школьник принимал запрещенные вещества. В его крови не было найдено никаких веществ.

Восьмиклассник гимназии №67 выпал из окна 8 октября. Следком возбудил уголовное дело по статье 110 УК "Доведение до самоубийства". Ученики заступились за учителя петербургской школы, в которой из окна выпал восьмиклассник.

Видео: Piter.tv