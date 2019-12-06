СКР прекратил уголовное преследование фигуранта "московского дела" Фомина

Сергея Фомина освободили из-под домашнего ареста.

СКР прекратил уголовное преследование фигуранта "московского дела" Сергея Фомина. С москвича сняли обвинение по участию в массовых беспорядках летом 2019 года. Ранее молодой человек находился под домашним арестом. Суд не увидел доказательств участия Фомина в приписываемых событиях. К такому выводу инстанция пришла после изучения показаний свидетелей и записей видеокамер.

Напомним, что Фомин был в розыске, но утром 8 августа добровольно явился в ОВД "Замоскворечье". В СК рассказали, что активист покинул митинг с ребенком на руках, чтобы пройти через оцепление. Родителей малыша хотели лишить родительских прав за то, что они привели несовершеннолетнего на несогласованную акцию протеста. Уголовное дело против них закрыли в конце октября. Москвичи объяснили, что Фомин - друг семьи, а ребенок постоянно был под присмотром.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову, а фигурант "московского дела" Емельянов получил два года условно.