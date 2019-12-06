Фигурант "московского дела" Емельянов получил два года условно

На суде присутствовал Алексей Навальный.

Владимира Емельянова приговорили к двум годам условно за нападение на бойца ОМОН. Прокуратура просила суд приговорить его к четырем годам колонии. Мещанский суд признал вину фигуранта "московского дела", но не посадил его в тюрьму. Постановление суда зачитала Татьяна Шанина.

Отметим, что Емельянов получил также испытательный срок на три года. Все это время молодой человек должен отмечаться у правоохранительных органов. Смягчающими обстоятельствами стало то, что юноша - сирота и ранее не привлекался. Юношу освободили в зале суда.

На оглашении приговора рассказали, что Емельянов применил насилие по отношению к сотруднику ОМОНа. Однако его действия не стали опасными для жизни или здоровья. Поведение юноши считают не представляющим угрозу для общественности. На суде присутствовал оппозиционер Алексей Навальный.

Ранее Piter.tv писал о том, что фигурант "московского дела" Никита Чирцов получил год колонии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

