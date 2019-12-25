СКК придется заплатить долг в 2,4 млн рублей за концерт Дженнифер Лопес

Исковое заявление подала организация "Матрешка концертс"

Администрация СКК не смогла обжаловать в суде взыскание с комплекса в 2,4 млн рублей. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.

Напомним, в ноябре 2019 организатор концерта Дженифер Лопес, который прошел в Северной столице 11 августа 2019 года, обратился в суд, так как СКК "не исполнил или ненадлежаще исполнил обязательства по договорам возмездного оказания услуг". Руководство спортивно-культурного комплекса перечислило не всю сумму на счет "Матрешка концертс".

В декабре СКК обжаловал решение, однако суд не удовлетворил жалобу.

На прошлой неделе в здании рухнула крыша, один человек погиб. Активисты выступают за то, чтобы воссоздать исторический облик комплекса.

Фото: Piter.TV