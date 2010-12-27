СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме "Северсталь"

В следующий раз команда выйдет против ЦСКА.

СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ. На этот раз петербуржцам удалось обыграть команду "Северсталь" из Череповца. Победа отдана хозяевам встречи по итогам овертайма. По ходу встречи "армейцы" проигрывали с результатом 0:3, но после им удалось изменить счет до 4:3. В игре отличились спортсмены СКА Антон Бурдасов , Владимир Ткачев, Лукас Бенгтссон и Евгений Кетов. Они забили шайбы на 42, 53, 58 и 63 минутах матча. У противников отметились Вадим Кудако, Владислав Кодола и Макар Хабаров.

Сейчас СКА занимает первое место в рейтинге Западной конференции турнира. Хоккеисты набрали 54 очка. "Северсталь" занимает 10-ую позицию с 33 очками. В следующий раз петербуржцы выйдут на арену против московского ЦСКА, а череповчане - против столичного "Динамо". Обе игры запланированы на 19 декабря.

Ранее Piter.tv писал о том, что олимпийская чемпионка выступит перед матчем СКА - ЦСКА на "Газпром Арене".

Фото: Вконтакте/ХК СКА

